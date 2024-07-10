Истребитель МиГ-31 РФ сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным министерства, 10 июля российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили цель, приближающуюся к госгранице с РФ. Она была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. Для недопущения нарушения госграницы в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от госграницы РФ, ее нарушения не допущено, добавили в МО России.

В марте Россия подняла в воздух истребитель Су-30 в целях недопущения нарушения госграницы страны самолетом радиоэлектронной борьбы RC-135 и двумя многоцелевыми истребителями "Тайфун" ВВС Британии над Черным морем. При приближении Су-30 зарубежные военные самолеты выполнили разворот от госграницы РФ. Полет российского истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами.