Российский Су-27 сопроводил самолет ДРЛО и два истребителя Франции над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель Су-27 сопроводил воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские РЛС выявили три воздушные цели, выполняющие полет в направлении к госгранице России. В целях недопущения нарушений РФ подняла в воздух истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя "Рафаль-С" ВКС Франции", – говорится в сообщении.

После приближения Су-27 французские самолеты развернулись и покинули воздушное пространство над акваторией. В свою очередь, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. В Минобороны подчеркнули, что самолеты РФ не допустили нарушения государственной границы страны.

Ранее сообщалось, что Су-27 сопроводил два американских стратегических бомбардировщика над Балтикой. По данным МО, это произошло в связи с угрозой нарушения госграницы. Российский самолет подняли в воздух сразу после обнаружения авиации США, указали в министерстве.