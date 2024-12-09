В Нидерландах заявили о перехвате самолетов F-35 России над Балтикой

Фото: 123RF/jgorzynik

Нидерландские истребители F-35 сопроводили три российских самолета, когда те пролетали над Балтийским морем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны европейской страны.

В ведомстве уточнили, что истребители патрулировали воздушное пространство НАТО над Эстонией, когда зафиксировали там присутствие лайнеров РФ. Они были сопровождены до границы зоны ответственности Альянса.

Ранее ВВС ФРГ заявили, что немецкие истребители Eurofighter, которые патрулируют воздушное пространство Балтийского моря, были подняты в небо из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20. По данным ведомства, силы быстрого реагирования были активированы для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера.