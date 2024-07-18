Песков заявил, что РФ примет меры для своей защиты с учетом кораблей НАТО в Черном море

Фото: depositphotos/Asteri

Россия примет необходимые меры для своей защиты, учитывая присутствие кораблей Североатлантического альянса в Черном море. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского, который ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности страны. Основные задачи стратегии – построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил Альянса в акватории Черного моря.

Песков указал, что РФ принимает во внимание и Болгарию, и Румынию, и прибрежные страны, являющиеся членами НАТО. Присутствие натовских кораблей представляет угрозу для России, тем более учитывая вовлеченность государств Альянса в украинский конфликт, объяснил политик.

Кроме того, отметил Песков, Турция четко выполняет свои функции администратора при регулировании судоходства. Режим пребывания внечерноморских стран в Черном море жестко регулируется конвенцией Монтре, напомнил он.

Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон сказал, что НАТО не намерена участвовать напрямую в украинском конфликте, однако продолжит оказывать Киеву поддержку. По его словам, РФ не должна выйти из конфликта победителем, поскольку на карту поставлено "не только будущее Украины", но и мир и безопасность всех государств континента. Париж будет поддерживать Киев до тех пор, пока это необходимо, подчеркнул французский лидер.