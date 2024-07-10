ФСБ предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов"

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ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки устроить теракт на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, в марте 2024 года на россиянина 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, с помощью WhatsАpp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся Олегом.

В ходе телефонных разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на корабле. Злоумышленник начал с обещаний обеспечить россиянину выезд за границу по поддельным документам и выплатить крупное вознаграждение. Позже он начал угрожать привлечением к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям. Олег утверждал, что вся операция курируется лично главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Российский офицер обратился в органы безопасности РФ. Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности Олега и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима.

Помимо этого, ФСБ задержала россиянина, завербованного украинской разведкой, который готовил теракт против трех высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ. Задержанным оказался гражданин России 1994 года рождения.

По предварительным данным, он через курьера доставил три взрывных устройства большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства.

Злоумышленник признался в том, что в мае 2024 года его завербовали сотрудники украинской военной разведки. Он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов на территории России, за материальное вознаграждение.

Взрывные устройства должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств. Все организаторы и соучастники преступлений, в том числе иностранные граждане, объявлены в розыск.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинских разведчиков при поддержке стран НАТО организовать угон Ту-22М3. По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать одного из российских военных летчиков произвести перелет на указанном самолете и посадить его на Украине. Самому военному за это пообещали денежное вознаграждение и итальянское гражданство.

