18 ноября, 19:26Политика
Генсек НАТО обвинил Россию в повторяющихся нарушениях воздушного пространства
Фото: ТАСС/Zuma
Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства Альянса ракетами и беспилотниками, пишет РИА Новости.
"НАТО уже усилило свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", – заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Он подчеркнул, что Альянс готов защищать своих союзников, но так и не привел доказательств нарушений со стороны России.
В октябре сообщалось, что истребители ВВС Германии Eurofighter, которые патрулируют воздушное пространство Балтийского моря, были подняты в небо из-за якобы российского военного самолета-разведчика Ил-20.
До этого Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника.