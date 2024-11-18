Генсек НАТО обвинил Россию в повторяющихся нарушениях воздушного пространства

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Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в якобы повторяющихся нарушениях воздушного пространства Альянса ракетами и беспилотниками, пишет РИА Новости.

"НАТО уже усилило свою ПВО на восточном фланге и продолжает это делать, учитывая важность надежных систем ПВО, которые остаются нашим приоритетом", – заявил он в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Альянс готов защищать своих союзников, но так и не привел доказательств нарушений со стороны России.

В октябре сообщалось, что истребители ВВС Германии Eurofighter, которые патрулируют воздушное пространство Балтийского моря, были подняты в небо из-за якобы российского военного самолета-разведчика Ил-20.

До этого Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины беспилотника.