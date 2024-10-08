Politico: французскую армию начнут готовить к возможному противостоянию с Россией

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Французская армия проведет ряд учений в 2025 году, чтобы быть способной противостоять России, так как, по словам одного из генералов республики, российская сторона стала "обозначенным врагом", пишет газета Politico.

В мае военнослужащие Франции примут участие в крупномасштабных военных учениях в Румынии Dacian Spring 2025. На них руководство оценит готовность к быстрой переброске войск на восточный фланг НАТО.

По заявлению главы сухопутного командования французской армии в Европе генерала Бертрана Тужуза, до этого они "играли в войну".

"Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну", – подчеркнул он, добавив, что учения Dacian Spring являются "стратегическим сигналом".

По информации газеты, сухопутные войска Франции уже на протяжении нескольких лет ведут "глубокую трансформацию", чтобы подготовиться к конфликту наподобие украинского. Кроме того, военное руководство республики получило новые директивы от НАТО, содержащие приказ, по которому к 2027 году армия должна быть способна развернуть готовую к бою дивизию за месяц, включая пути снабжения боеприпасами. Таким образом, Dacian Spring 2025 стал частью выполнения этого плана.

В первом квартале 2025 года Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000. Их оснастят новыми вооружениями типа "воздух-земля" и средствами радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, Париж продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

Между тем страны Североатлантического альянса приступили к консультациям по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. По словам бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга, транспарентность в данном вопросе пошлет прямой сигнал о том, что НАТО является ядерным альянсом. Он также назвал опасным мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а Альянс – нет.