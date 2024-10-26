Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика

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Истребители ВВС Германии Eurofighter, которые патрулируют воздушное пространство Балтийского моря, были подняты в небо из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20, заявили ВВС ФРГ в соцсети X.

"Наши силы быстрого реагирования из Латвии были активированы сегодня для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера", – говорится в сообщении.

В феврале этого года ВВС Германии также подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования после обнаружения к юго-востоку от Хельсински российского самолета Ил-20М. По данным люфтваффе, самолет РФ был обнаружен без объявленного плана полета. Вместе с тем операция была окончена без каких-либо происшествий после установления визуального контакта с Ил-20М.