ВВС Германии подняли в воздух истребители из-за военного самолета РФ над островом Рюген

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Немецкие истребители были подняты в воздух из-за российского военного самолета Ил-20М, который обнаружили в международном воздушном пространстве возле острова Рюген. Об этом сообщают Военно-воздушные силы ФРГ на своей странице в соцсети X.

В люфтваффе утверждают, что российский самолет отключил сигнал транспондера. Немецкие самолеты сопровождали Ил-20М, пока он не повернул назад, на восток, добавили в ВВС Германии.

23 января польская сторона вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ.

Несколько дней до этого польская армия также поднимала в небо военные самолеты страны и государств-союзников из-за якобы активности российской авиации.

Тогда в ВС Польши заявили, что увидели повышенную активность дальней авиации России, которая якобы связана с намерением нанести удары по территории Украины.