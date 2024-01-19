Песков переадресовал в МО РФ вопрос о потере самолетов А-50 и Ил-22

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может отвечать на информацию о потере над Азовским морем самолетов А-50 и Ил-22 российской армии. Он предложил адресовать этот вопрос Минобороны России, сообщает "Газета.ру".

"Я по-прежнему не смогу дать вам какой-то информации по этому вопросу, потому что это все-таки касается хода военной операции и это прерогатива наших военных. Я предлагаю вам адресовать вопрос министерству обороны", – сказал он.

В СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины писали, что ВСУ якобы сбили российский самолет-разведчик А-50. Кроме того, украинская армия якобы повредила самолет Ил-22. О потере двух бортов сообщали и российские военкоры. Однако они не утверждали, что к этому причастен Киев.

Ранее Песков на аналогичный вопрос заявил, что Кремль не располагает информацией о якобы сбитых российских военных самолетах. Он указал, что данная тема касается хода СВО, в связи с чем такую информацию стоит уточнить в оборонном ведомстве.

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