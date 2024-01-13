Польша подняла в небо военные самолеты из-за "активности авиации РФ"

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Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило, что поднимает в небо военные самолеты Польши и стран-союзниц из-за активности авиации РФ, сообщает РИА Новости.

По данным польских ВС, наблюдается повышенная активность дальней авиации России, которая связана с намерением нанести удары по территории Украины. В связи с этим были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

"Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны", – говорится в сообщении.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что ракета, которая вошла в воздушное пространство республики, была российской.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш ответил, что заявления о причастности РФ к инциденту не содержит никаких доказательств.

30 декабря завершилась проверка территории, во время которой было задействовано почти 500 солдат Войск территориальной обороны. Результат поиска оказался отрицательным. Военные не нашли никаких следов ракеты.