Польша поднимала самолеты на перехват залетевшей ракеты – командующий ВС

Фото: 123RF/bumbledee

Польские военные подняли самолеты, чтобы перехватить и сбить залетевшую с Украины ракету, но не успели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Мачея Клиша.

Как отметил Клиш, Польша направила самолеты, которые должны были сбить ракету, однако время ее нахождения в воздушном пространстве Польши и характер маневрирования сделали это невозможным.

Ранее президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши. Он сопровождался ПВО, а потом исчез с радаров.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула заявил, что российская ракета на некоторое время вошла в воздушное пространство республики.