Польша подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ

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Польская сторона вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ. Об этом оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в соцсети X.

"Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – говорится в сообщении.

13 января польская армия также поднимала в небо военные самолеты страны и государств-союзников из-за якобы активности авиации РФ. На тот момент в ВС Польши заявили, что увидели повышенную активность дальней авиации России, которая якобы связана с намерением нанести удары по территории Украины.

До этого президент Польши Анджей Дуда созвал совещание с военным руководством страны после того, как было нарушено воздушное пространство со стороны Украины. Утром 29 декабря неопознанный объект со стороны Украины вошел в воздушное пространство Польши.