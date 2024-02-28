Германия подняла в воздух истребители из-за российского Ил-20М возле Хельсинки

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ВВС Германии подняли по тревоге свои истребители сил быстрого реагирования после обнаружения к юго-востоку от Хельсински российского самолета Ил-20М. Об этом сообщается на странице Военно-воздушных сил ФРГ в соцсети X.

По данным люфтваффе, самолет РФ был обнаружен без объявленного плана полета. Вместе с тем операция была окончена без каких-либо происшествий после установления визуального контакта с Ил-20М.

В начале февраля Варшава вместе с союзниками подняла в воздух военные самолеты. Командование ВС Польши сообщило, что данная мера была принята якобы на фоне активности российской авиации.

До этого немецкие истребители были подняты в воздух из-за российского военного самолета Ил-20М, который обнаружили в международном воздушном пространстве возле острова Рюген.