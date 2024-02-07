В Польше заявили, что подняли в воздух самолеты из-за активности авиации РФ

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Варшава вместе с союзниками подняла в воздух военные самолеты. Командование ВС Польши сообщило в соцсети X, что данная мера принята якобы на фоне активности российской авиации.

"Информируем о том, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации РФ. <...> Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – говорится в публикации.

К аналогичным мерам Польша прибегала 13 и 23 января. В конце декабря прошлого года власти страны заявили о том, что якобы ракета российского производства была зафиксирована в воздушном пространстве республики. В Генштабе Вооруженных сил Польши уточнили, что ракета зашла на территорию республики со стороны Украины, а затем покинула ее.

Позже польская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. В надзорном ведомстве подчеркнули, что ведется расследование на предмет создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества.



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