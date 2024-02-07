07 февраля, 05:03
Посол в Польше сообщил о попытке спецслужб вербовать работников дипмиссий России
Фото: 123RF/fotoforce
Сотрудников диппредставительства России в Польше пытались вербовать западные спецслужбы. Об этом заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.
"Были подходы к нашим сотрудникам на предмет сотрудничества с западными спецслужбами – вхолостую, коллеги реагировали как положено", – приводит его слова РИА Новости.
Андреев рассказал, что самым чувствительным для работы российских дипломатов в Польше, стала высылка 45 сотрудников посольства и противоправный захват школы при дипмиссии.
Посол отметил, что сотрудникам российских загранучреждений в Польше приходится работать в "специфических условиях". Однако, по его словам, это не способно поколебать их настрой на профессиональную и добросовестную работу.
В конце июня прошлого года заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что американские спецслужбы пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при всемирной организации.
По ее словам, к российским сотрудникам подходят спецслужбы на улицах и в аэропортах. Кроме того, для дипломатов используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и на YouTube, призывающая к сотрудничеству с ФБР.
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