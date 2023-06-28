Захарова заявила, что спецслужбы США не пытались ее завербовать

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, американские спецслужбы не предпринимали попыток по ее вербовке, однако "гадостей они делали много". Об этом сообщает ТАСС.

"Меня не пытались вербовать. Гадостей делали много – санкции, но и всякое другое, и информационные материалы, ну и поддержка, собственно говоря, тех, кто угрожал, я имею в виду и киевский режим, и сайт миротворец, и так далее. Но без того, о чем вы говорите, обошлось", – сказала она.

Дипломат добавила, что за последние полтора года вербовка со стороны спецслужб заметно усилилась. Она подчеркнула, что методы, которыми пользуются сотрудники спецслужб США, носят антигуманный характер, так как они используют персональные данные других дипломатов, обращаются к семьям и детям, поднимают тему здоровья человека.

"Огромное количество в этом смысле методик ими уже применялось, которые находятся за рамками всего того, что называлось традиционными способами подходов. За последнее время ими освоены и другие способы", – отметила Захарова.

По ее словам, работники американских спецслужб в том числе используют возможности компьютеров, интернета, отправляют на почты сотрудников предложения по вербовке и многое другое.

"Используются еще более противозаконные действия, такие как хакерские атаки на сайты наших загранучреждений. <...> Конечно, все это идет вкупе с запугиванием, психологическим давлением. <...> Это все идет в комплексе, чтобы создать такую дестабилизирующую обстановку, в ходе которой осуществить вербовочный подход", – заключила Захарова.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при ООН. По ее словам, в отношении сотрудников применялся комплекс мер, направленных на снижение эффективности взаимодействия РФ с ООН.

Заболоцкая уточнила, что к российским сотрудникам подходят спецслужбы на улицах и в аэропортах. Кроме того, для дипломатов используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и на YouTube, призывающая к сотрудничеству с ФБР.



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