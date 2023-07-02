Глава ЦРУ заявил о возросших возможностях вербовать шпионов в России

Фото: AP/TAСС/Kevin Wolf

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что в последнее время у ведомства растут возможности для вербовки агентов в России. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бернса, в России возрастает недовольство из-за украинского конфликта, продолжающее "постепенно разъедать руководство страны".

"Это недовольство дает нам возможность, которая выпадает раз в поколение, – в ее основе лежит агентурная разведка", – заявил он.

Бернс также отметил, что ЦРУ не даст этой возможности "пропасть даром".

Ранее зампостпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявляла, что спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при ООН. По ее словам, в отношении сотрудников применялся комплекс мер, направленных на снижение эффективности взаимодействия РФ с ООН.

Заболоцкая уточнила, что к российским сотрудникам подходят спецслужбы на улицах и в аэропортах. Кроме того, для дипломатов используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и на YouTube, призывающая к сотрудничеству со спецслужбами.



В МИД РФ прокомментировали данные ФСБ о слежке за российскими дипломатами