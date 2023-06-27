Полянский заявил о попытках спецслужб США завербовать российских дипломатов

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Агенты американских спецслужб пытаются завербовать сотрудников российского постпредства при ООН в Нью-Йорке. Об этом по итогам заседания Совета безопасности организации заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Общаясь с журналистами, Полянский также высказался относительно самого заседания, посвященного расследованию диверсий на "Северных потоках". Он отметил, что Россия намерена снова поднимать данный вопрос в Совбезе. По его словам, Запад продолжает отказывать России в предоставлении информации о ходе расследования, называя ее секретной.

"Конечно, без сомнений (снова поднимем этот вопрос. – Прим. ред.). Необходимо понять реальную степень готовности к сотрудничеству со стороны этих трех стран. Мы не собираемся (позволять. – Прим. ред.) замести тему под ковер", – отметил дипломат.

Проведение 27 июня заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг "Северных потоков" запросила российская сторона. Как отмечал Полянский, Москва хотела обратить внимание коллег на тот факт, что Дания, Швеция и Германия до сих пор не предоставили никакой информации о ходе расследования инцидентов.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Еще две утечки зафиксировали на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.



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