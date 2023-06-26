26 июня, 20:31Политика
Россия запросила на 27 июня заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Фото: 123RF/alekstaurus
Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по ситуации с расследованием инцидентов на "Северных потоках". Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования <...> по-прежнему не предоставляют", – написал он в своем телеграм-канале.
Дипломат подчеркнул, что простые заверения датских, шведских и немецких властей о том, что расследование идет, российскую сторону не устраивают.
Полянский добавил, что заседание Совбеза состоится во вторник, 27 июня, в закрытом формате. При этом он не исключил общения с представителями СМИ после мероприятия.
В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне.
Еще две утечки зафиксировали на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.
Евродепутат заявил, что ЕС не допустит расследования взрывов "Северных потоков"
Читайте также