Россия запросила на 27 июня заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

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Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по ситуации с расследованием инцидентов на "Северных потоках". Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Привлечем внимание коллег к тому, что к месту подрыва уже начинают возить чуть ли не туристов, а информацию в СБ ООН о ходе расследования <...> по-прежнему не предоставляют", – написал он в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнул, что простые заверения датских, шведских и немецких властей о том, что расследование идет, российскую сторону не устраивают.

Полянский добавил, что заседание Совбеза состоится во вторник, 27 июня, в закрытом формате. При этом он не исключил общения с представителями СМИ после мероприятия.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне.

Еще две утечки зафиксировали на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.



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