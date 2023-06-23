Глава Саксонии призвал немедленно отремонтировать "Северный поток – 1"

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Премьер-министр Германской земли Саксония Михаэль Кречмер призвал без замедлений начать процесс восстановления газопровода "Северный поток – 1". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас", – сказал политик.

Выступая в эфире телеканала Welt TV, Кречмер также обратился к федеральным властям ФРГ с требованием обнародовать известные им данные о случившемся на трубопроводах.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в датской экономической зоне. Две другие – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября.

Накануне, 22 июня, стало известно, что шведская прокуратура может засекретить часть материалов дела о подрыве трубопроводов. При этом их обнародуют, когда будет готово обвинительное заключение. Ожидается, что обвинения виновникам происшествия предъявят осенью.



Шведский прокурор оценил процесс расследования подрывов "Северных потоков"