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Найти реального виновника и завершить расследование диверсии на "Северных потоках" можно будет только после выполнения задач в рамках спецоперации РФ на Украине, заявил политолог Евгений Михайлов. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперт объяснил, что страны Запада до последнего будут отрицать свою причастность к происшествию.

"Расследование подрывов "Северных потоков" благополучно закончится только тогда, когда Россия успешно выполнит задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в ходе специальной военной операции", – считает он.

Ответственных за подрыв лиц можно будет установить только тогда, когда заработают международные суды, появятся новые точки влияния, добавил Михайлов.

При другом развитии событий США могут заявить, что Украина самостоятельно решила устроить диверсию, отметил политолог. Однако эксперт уверен, что украинские власти не смогли бы сами организовать подрыв из-за нехватки мощностей. Такие силы и возможности есть у Польши, США и Великобритании, заметил Михайлов.

"Соответственно, они могли либо помочь Украине, либо сами это выполнить", – предположил он.

Также эксперт прокомментировал намерение РФ поднять вопрос о расследовании взрывов на "Северных потоках" на консультациях Совбеза ООН 15 июня. По его мнению, инициатива не принесет положительных результатов, поскольку ООН уже можно считать департаментом Белого дома.

Ранее сообщалось, что Берлин получает все больше данных о причастности украинцев к диверсии. Отмечается, что сценарий, при котором подрыв могла совершить российская сторона, в Германии считают "крайне маловероятным".

МИД РФ вызвал диппредставителей Германии, Швеции и Дании. Им был выражен протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на "Северных потоках".

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.



ЦРУ заранее знало о планах Киева подорвать "Северные потоки" – СМИ