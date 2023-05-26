ФРГ получает все больше данных о причастности украинцев к диверсии на "Севпотоках" – СМИ

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Следователи ФРГ получают все больше информации о причастности украинской стороны к диверсиям на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации журнала, немецкие следователи выясняют, совершили ли взрывы члены непричастной к властям Киева группировке или спецслужбы Украины.

При этом на причастность украинской стороны указывают многочисленные сведения, поступившие следователям. Таковыми являются данные электронного письма, которое отправили для аренды судна "Андромеда", замеченного у газопроводов за некоторое время до аварий.

Помимо этого, по версии немецкой стороны, на яхте к газопроводам доставили взрывчатое вещество октоген, которое в дальнейшем использовалось для подрывов. Его, считают следователи, гораздо проще перевозить, чем тротил. Следы вещества были обнаружены на судне.

Сценарий, при котором диверсии могла совершить российская сторона, в Германии считают "крайне маловероятным".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.

Власти РФ инцидент назвали диверсией. Уже в феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

