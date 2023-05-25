МИД выразил протест послам Дании, ФРГ и Швеции из-за расследования по "Северным потокам"

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Российское министерство иностранных дел вызвало диппредставителей Германии, Швеции и Дании. Им был выражен протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на "Северных потоках", сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве рассказали, что демарш связан с полным отсутствием результатов якобы организованных властями этих государств национальных расследований диверсий на газопроводах. В МИД заявили о неспособности данных стран обеспечить транспарентность следственных мероприятий.

"Как неприемлемое квалифицировано уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле, отсутствие ответов на направленное еще 6 октября 2022 года главам правительств этих стран послание председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина о необходимости проведения всестороннего и открытого расследования с участием представителей российских органов власти и ПАО "Газпром", игнорирование нот российских посольств на этот счет", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Стокгольм, Берлин и Копенгаген показали полную незаинтересованность в выявлении всех фактов обстоятельств диверсии. Напротив, отметили в МИД, страны тянули время и попытались скрыть следы реальных виновников инцидента.

Послам сообщили о намерении и дальше добиваться от властей их государств организации объективного всеобъемлющего расследования, заключили в министерстве.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.

Власти РФ инцидент назвали диверсией. Уже в феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.