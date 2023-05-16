Сейсмологи зафиксировали подземные толчки рядом с местом подрыва "Северных потоков" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в Балтийском море. Они произошли в районе острова Борнхольм, рядом с местом подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Как сообщили Bloomberg в геологической службе Дании и Гренландии (Geus), 13 и 14 мая жители датского острова ощутили толчки и были напуганы ими. Их происхождение не могут объяснить и власти.

"Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности", – указано в публикации.

Толки могли быть волнами акустического давления от каких-либо событий в атмосфере, предположили сейсмологи, но окончательный вывод о том, что именно вызвало подобные волны, они так и не сделали.

Несколько утечек на "Северных потоках" были обнаружены 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании, а еще две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

8 февраля журналист США Сеймур Херш заявлял, что американские водолазы в ходе учений НАТО установили взрывчатку под газопроводами еще летом 2022 года. Через три месяца после установки взрывчатку дистанционно активировали норвежцы, считает он.

