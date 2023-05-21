Двое украинцев могут быть причастны к подрыву "Северных потоков" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Два гражданина Украины могут являться участниками диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

В материале издания говорится, что следователи ФРГ, устанавливая детали произошедшего, наткнулись на туристическое агентство Feeria Lwowa в Польше. В 2016 году его зарегистрировали два уроженца Украины.

За фирмой была зафиксирована аренда судна "Андромеда". Оно было замечено у "Северных потоков", говорится в статье.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая произошла на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка 29 сентября произошла в исключительной экономической зоне Швеции.

Российские власти случившееся охарактеризовали как диверсию. А в феврале этого года журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, из которого следует, что взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложили США, а активировали ее уже норвежцы.

