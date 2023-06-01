В Германии вышли на след возможного участника подрывов "Северных потоков" – СМИ

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Украинский военнослужащий мог быть одним из возможных участников диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", однако его связь с киевскими властями не установлена. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в полиции.

"Одним из членов экипажа яхты "Андромеда" (могла быть задействована для взрывов. – Прим. ред.) мог быть 26-летний украинский военнослужащий. Следователи выследили его, потому что при аренде яхты он предъявил румынский паспорт", – написано в материале.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.

Ранее сообщалось, что Берлин получает все больше данных о причастности украинцев к диверсии. Отмечается, что сценарий, при котором диверсии могла совершить российская сторона, в Германии считают "крайне маловероятным".

Двое граждан Украины причастны к подрывам газопроводов "Северный поток" – СМИ