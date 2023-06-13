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13 июня, 23:14

Политика

Главком ВСУ Залужный лично руководил подготовкой взрывов на "Северных потоках" – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков", в которой принимала участие небольшая группа водолазов. Об этом со ссылкой на источники в разведке Нидерландов пишет издание Politico.

Кроме того, издание ссылается на сообщения в СМИ, согласно которым ЦРУ предупреждало Украину воздержаться от уничтожения "Северного потока" за несколько месяцев до подрыва газопроводов, так как американские спецслужбы получили наводку от голландской военной разведки.

В сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были зафиксированы три утечки. Первую обнаружили на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

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