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Власти Соединенных Штатов хотят, чтобы все забыли их обещания покончить с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев.

Таким образом дипломат прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что у ЦРУ была информация о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" задолго до диверсии.

Уточнялось, что в диверсии должна была участвовать группа водолазов, которая подчинялась непосредственно главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

"Скоординированная кампания Запада во главе с Соединенными Штатами с целью запутать международное сообщество шита белыми нитками", – приводятся слова Леденева в телеграм-канале российской дипмиссии.

Дипломат также выразил уверенность, что справедливость восторжествует. Он пообещал, что российская сторона и в дальнейшем вместе с единомышленниками будет добиваться установления истинных обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что Берлин получает все больше данных о причастности украинцев к диверсии. Отмечается, что сценарий, при котором диверсии могла совершить российская сторона, в Германии считают "крайне маловероятным".

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.

Двое граждан Украины причастны к подрывам газопроводов "Северный поток" – СМИ