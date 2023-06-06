ЦРУ знало о планах Украины по подрыву "Северных потоков" до диверсии – СМИ

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У ЦРУ была информация о планах Украины по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" задолго до диверсии. Об этом сообщает The Washington Post.

В июне 2022 года спецслужбы одного из государств Европы передали информацию ЦРУ о том, что группа из шести служащих сил специального назначения Украины хотели подорвать газопровод. Название страны издание не указало.

Из доклада следует, что в диверсии должна была участвовать группа водолазов, которая подчинялась непосредственно главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, добавили в издании.

Отмечается, что эта информация содержалась в одном из секретных документов, который был опубликован военнослужащим ВВС Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой. Из-за него в Сеть попали и другие документы Пентагона.

По словам собеседников издания, доклад основывается на информации, полученной от источника на Украине. В июне прошлого года ЦРУ поделилось секретными бумагами с Германией и рядом других европейских стран.

"Сведения о крайне подробных деталях, включая число участников планируемой диверсии и методы их действий, свидетельствуют о том, что на протяжении практически года у Запада был повод подозревать в диверсии Киев", – указано в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский не знал о данных планах, что дало ему возможность законно отрицать свою причастность к атаке, считает газета.

Операция по подрыву была приостановлена, но некоторые элементы ее реализации совпадают с деталями, которые были упомянуты в докладах, сообщили германские исследователи изданию.

Американские чиновники в частном порядке признают, что неопровержимых доказательств причастности Москвы к диверсии нет, но публично они не обсуждают ситуацию, связанную с "Северными потоками" и возможное участие Киева в подрыве.

Ранее МИД РФ вызвал диппредставителей Германии, Швеции и Дании. Им был выражен протест из-за ситуации вокруг расследования взрывов на "Северных потоках".

В ведомстве рассказали, что демарш связан с полным отсутствием результатов якобы организованных властями этих государств национальных расследований диверсий на газопроводах.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября 2022 года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.



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