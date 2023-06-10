В ФРГ изучают улики, что Польшу использовали как базу для подрыва "Северных потоков" – СМИ

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Немецкие следователи изучают улики о том, что подорвавшие "Северные потоки" диверсанты использовали Польшу как оперативную базу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, эксперты устанавливают, по какой причине яхта "Андромеда" – судно, которое, предположительно, использовалось для организации подрывов – зашла в польские воды. Уточняется, что специалисты обнаружили на этой яхте следы взрывчатки и ДНК.

По информации издания, у следователей также есть и другие доказательства, которые указывают на то, что Польша была центром финансирования и материально-технического обеспечения диверсионной атаки.

Официальные лица ФРГ заявили об отсутствии каких-либо доказательств причастности правительства Польши к диверсии на "Северных потоках". Вместе с тем представитель нацбезопасности Польши не стал отрицать, что в терактах могла быть замешана какая-нибудь польская компания.

Ранее СМИ сообщали о том, что одним из возможных участников диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" мог быть украинский военнослужащий, однако его связь с киевскими властями не установлена.

До этого стало известно, что следователи ФРГ получают все больше информации о причастности украинской стороны к диверсиям на газопроводах.

Три утечки были обнаружены на "Северных потоках" 26 сентября прошлого года. Первая случилась на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Остальные две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертую утечку 29 сентября зафиксировали в исключительной экономической зоне Швеции.

ЦРУ заранее знало о планах Киева подорвать "Северные потоки" – СМИ