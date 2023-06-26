Швейцария заподозрила Россию в отправке разведчиков в Европу под видом беженцев

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Служба разведки Швейцарской Конфедерации (SRC) заявила, подозревает Москву в отправке в Европу разведчиков, которые скрываются под видом беженцев. Об этом сообщается в докладе под названием "Безопасность Швейцарии – 2023", опубликованном на сайте спецслужбы.

В тексте указывается, что для Швейцарии опасность шпионажа остается на высоком уровне. Спецслужба считает, что она все еще исходит от государственных структур, в частности от служб разведки России и Китая. По информации SRC, ситуация вокруг Украины осложнила выполнение задач российской разведки. После начала спецоперации в отношении РФ были введены разные санкции и ограничения в передвижении и получении виз.

При этом украинский конфликт позволил российской стороне внедрять большее количество своих сотрудников в Европу в роли беженцев, заявили в SRC.



"Вероятно, наличие большого числа беженцев дает возможность некоторым членам разведслужб совершать поездки, не будучи замеченными, и получать разрешение на временное пребывание", – говорится в документе.

Авторы доклада указали на тот факт, что статус беженца не позволит шпионам находиться в тех же кругах, где обычно можно встретить людей с дипломатической аккредитацией. При этом, продолжили в службе, количество дипломатов, консульских и технических сотрудников в посольствах РФ в Берне и Женеве остается на стабильном уровне.

Вместе с этим в SRC назвали весьма вероятным то, что минимум треть из 220 работников российских дипмиссий в Швейцарии якобы работает на российские службы разведки. В Берне выразили уверенность, что по сравнению с другими странам Европы в Швейцарии размещено больше всего разведчиков под дипломатическим прикрытием.

В докладе также говорится о ситуации вокруг китайской стороны. По данным SRC, в стране якобы действуют десятки разведчиков республики, которые работают под прикрытием должностей в посольстве или консульстве. Однако, продолжили авторы, их существенно меньше, чем у РФ.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии решили ввести исключения в части применения санкций для решения гуманитарных проблем. Совбез ООН в прошлом году утвердил резолюцию, по которой передача средств на оказание гумпомощи организации и ее структурами не подпадает под действие ограничений. Речь идет о санкциях, которые касаются заморозки активов.