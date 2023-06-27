13:49Политика
Золотов допустил, что попытку мятежа в РФ организовали западные спецслужбы
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что попытку вооруженного мятежа в России 24 июня организовали западные спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, мятеж был инспирирован Западом, поскольку они о нем знали за несколько недель до его начала. Он подчеркнул, что "из стана Евгения Пригожина были информационные вбросы" о подготовке мятежа, назывались даты с 22 по 25 июня.
"Это говорит о том, что все было инспирировано Западом. Там все было организовано. Не исключаю, что там были задействованы работники спецслужб Запада", – сказал глава Росгвардии.
Он также рассказал, что постоянно был на связи с Владимиром Путиным. Золотов отметил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.
"Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", – сказал он.
Быстрое продвижение "Вагнера" по стране Золотов объяснил концентрацией сил у Москвы.
Действия ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, стали причиной напряженности в России. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по РФ ЧВК сообщила о захвате в Ростове-на-Дону штаба Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.
В Минобороны России назвали информацию об ударе не соответствующей действительности, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.
Позже Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.
Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
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