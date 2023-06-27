Золотов допустил, что попытку мятежа в РФ организовали западные спецслужбы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Глава Росгвардии Виктор Золотов не исключил, что попытку вооруженного мятежа в России 24 июня организовали западные спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мятеж был инспирирован Западом, поскольку они о нем знали за несколько недель до его начала. Он подчеркнул, что "из стана Евгения Пригожина были информационные вбросы" о подготовке мятежа, назывались даты с 22 по 25 июня.

"Это говорит о том, что все было инспирировано Западом. Там все было организовано. Не исключаю, что там были задействованы работники спецслужб Запада", – сказал глава Росгвардии.

Он также рассказал, что постоянно был на связи с Владимиром Путиным. Золотов отметил, что любые провокации в Москве, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.

"Мы знали, что победим, Москву мятежники не взяли бы", – сказал он.

Быстрое продвижение "Вагнера" по стране Золотов объяснил концентрацией сил у Москвы.

Действия ЧВК "Вагнер" в ночь на субботу, 24 июня, стали причиной напряженности в России. Основатель группы Евгений Пригожин заявил о решении направить своих бойцов на Москву. Во время продвижения по РФ ЧВК сообщила о захвате в Ростове-на-Дону штаба Южного военного округа. Свои действия Пригожин объяснил тем, что ВС РФ ударили по тыловым лагерям группы.

В Минобороны России назвали информацию об ударе не соответствующей действительности, а в отношении Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело.

Позже Лукашенко провел переговоры с главой ЧВК. Пригожин принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ, формирования вернулись в полевые лагеря.

Владимир Путин назвал ситуацию с ЧВК вооруженным мятежом и поблагодарил силовые ведомства за противодействие группе. Президент предложил вагнеровцам заключить контракт с МО, вернуться домой или уйти в Белоруссию.

Во вторник, 27 июня, стало известно, что уголовное дело по факту мятежа ЧВК "Вагнер" было прекращено.

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам