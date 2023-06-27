Спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов постпредства РФ в ООН – зампостпреда

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Спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов РФ, работающих в постпредстве России при ООН. Об этом заявила зампостпреда РФ при организации Мария Заболоцкая.

"Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того – на оказание психологического давления на российских дипломатов", – приводит ее слова РИА Новости.

Заболоцкая уточнила, что к российским сотрудникам подходят спецслужбы на улицах и в аэропортах. Кроме того, для дипломатов используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и на YouTube, призывающая к сотрудничеству с ФБР.

Кроме того, у постпредства и жилого комплекса, а также по маршрутам следования дипломатов до места работы и обратно, расклеиваются агитационные листовки, рассказала Заболоцкая.

Зампостпреда считает, что США действуют вопреки статье 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, предусматривающей, что государство пребывания должно предоставить все возможности для выполнения функций представительства. По ее мнению, американская сторона целенаправленно создает неблагоприятные условия для постпредства России и его сотрудников.

Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало телеграм-канал, в котором планирует вербовать россиян. На канале был опубликован ролик, в котором россиян призвали "рассказать правду" об обстановке в стране. В частности, ЦРУ заинтересовала информация о руководителях РФ и ее экономике.

ЦРУ начало вербовать россиян через Telegram