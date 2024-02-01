В Польше возбудили дело о якобы залетевшей из РФ на территорию страны ракете

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Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о ракете, якобы залетевшей на территорию страны из России в конце декабря 2023 года. Об этом сообщил представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна.

"В связи с опасным инцидентом, произошедшим 29 декабря 2023 года, сообщаю, что военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом", – цитирует его РИА Новости.

Инцидент расследуют на предмет создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества. В ходе разбирательства прокуратура намерена установить обстоятельства инцидента, а также происхождение и цели объекта.

Ракета, как утверждают в Польше, якобы российского производства залетела на территорию Польши 29 декабря. В республике заявили, что объект на некоторое время нарушил воздушное пространство Польши со стороны Украины, а затем его покинул.

