Истребители США перехватили аэростат, пролетавший над штатом Юта

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Силы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) перехватили над штатом Юта высотный аэростат. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что данный аэростат не представлял угрозы для национальной безопасности США. Американский истребитель перехватил его на высоте 13–14 километров.

Ранее стало известно, что военные США следят за летательным аппаратом, пролетающим над западной частью страны. Тогда сообщалось, что объект не представляет угрозы, однако его происхождение и предназначение неизвестны властям США.

В прошлом году произошел инцидент с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Вашингтон утверждал, что аппарат собирал разведывательную информацию, в то время как в Пекине заявили, что шар – это метеорологический аэростат, который попал в воздушное пространство США случайно.