Военные США следят за неопознанным аппаратом в небе на западе страны – СМИ

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Военные США следят за летательным аппаратом, пролетающим над западной частью страны. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает телеканал CBS News.

Источники телеканала сообщают, что объект не представляет угрозы, однако его происхождение и предназначение пока неизвестны. Объект под воздействием потоков воздуха движется в восточном направлении.

Согласно данным одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, из-за чего местные власти поднимали в воздух военную авиацию.

В прошлом году произошел инцидент с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. Из-за этого отношения Китая и США обострились. Вашингтон утверждал, что аппарат собирал разведывательную информацию. Пекин в свою очередь заявил, что шар – это метеорологический аэростат, и его попадание в воздушное пространство США случайно.