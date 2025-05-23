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23 мая, 17:45

Политика

Польша заявила о перехвате российского Су-24 над Балтикой

Фото: 123RF/fotogigi85

Истребители ВВС Польши, находящиеся в Литве, получили приказ от НАТО в Европе о перехвате российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщает TVP Info, ссылаясь на заявление главы польского Минобороны Владислава Косиняка-Камыша.

Министр добавил, что перехваченный вечером в четверг, 22 мая, российский бомбардировщик "выполнял опасные маневры".

"Эти маневры показывают, что это не случайная акция", – заявил Косиняк-Камыш.

Ранее Вооруженные силы Польши подняли в небо дежурные пары истребителей в связи с нанесением ракетных ударов военными России на западе Украины. Польская сторона сообщала, что в состояние наивысшей готовности были приведены наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

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