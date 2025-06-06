Focus: ФРГ подняла в небо истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

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Немецкие военные истребители Eurofighter подняли в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20, который заметили над Балтийским морем. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на представителя бундесвера.

По его словам, российский самолет якобы не выходил на связь. При этом он летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, неподалеку от места проведения учений НАТО.

Истребители ВВС Германии сопроводили Ил-20. Журналисты отмечают, что это уже шестой по счету схожий инцидент с начала этого года.

В мае польские истребители, находившиеся в Литве, получили приказ от НАТО в Европе о перехвате российского самолета Су-24 над нейтральными водами Балтийского моря. По словам главы МО Польши Владислава Косиняка-Камыша, перехваченный российский бомбардировщик "выполнял опасные маневры".

Спустя пару дней авиация Польши и стран-союзников вновь была поднята в воздух над республикой из-за якобы активности России на Украине. Более того, наземные системы ПВО и РЭР Польши привели в состояние повышенной готовности.