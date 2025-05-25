В Польше подняли в воздух истребители из-за якобы активности РФ на Украине

Фото: 123RF/sangiao

Авиация Польши и стран-союзников была поднята в воздух над республикой из-за якобы активности России на Украине. Об этом в соцсети Х сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Отмечается, что поступил приказ привести в действие все имеющиеся распоряжении силы и средства. Более того, в небо подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и РЭР привели в состояние повышенной готовности.

Как утверждают польские военные, эти меры были направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с уязвимыми районами.

Ранее СМИ писали, что два истребителя НАТО Eurofighter подняли в воздух по тревоге из-за якобы появления российского самолета Ил-20М в районе острова Рюген в Балтийском море. По словам немецких военнослужащих, воздушное судно РФ летело с выключенными транспондерами, а его пилот не выходил на связь.

Истребители Eurofighter сопровождали Ил-20М некоторое время, пока тот не развернулся в сторону Калининграда.

До этого нидерландские истребители F-35 сопроводили три самолета РФ, когда те пролетали над Балтийским морем. Они патрулировали воздушное пространство Североатлантического альянса над Эстонией, когда заметили там присутствие российских лайнеров.