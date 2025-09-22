Постпредство РФ: Эстония не предоставила доказательств нарушения воздушного пространства

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН указал, что у Эстонии нет доказательств, которые бы подтверждали нарушение воздушного пространства республики российской стороной. Его слова передает ТАСС.

"Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги", – заявил дипломат, добавив, что Эстонии "померещился" факт нарушения воздушного пространства.

Полянский также указал на готовность российской стороны к "серьезному разговору" с европейскими странами о безопасности и судьбе континента, а также о том, как сделать Европу процветающей.

"Вы знаете, как нас найти", – подчеркнул дипломат.

Эстонская сторона заявила о нарушении своего воздушного пространства 19 сентября. Утверждалось, что три российских истребителя якобы без разрешения находились над Финским заливом на протяжении 12 минут.

В связи с этим в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах России в республике Ленара Салимуллина. Ему был выражен протест и вручена нота. Кроме того, власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 "Североатлантического договора".

В свою очередь, в Минобороны РФ опровергли информацию о нарушении воздушного пространства Эстонии. В ведомстве сообщили, что три российских самолета МиГ-31 выполняли плановый полет из Карелии в Калининградскую область в рамках международных правил использования воздушного пространства. При этом границы других стран не были нарушены, что подтверждается средствами объективного контроля.

