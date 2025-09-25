Фото: 123RF/uladzimirzuyeu

Польша планирует изменить правила развертывания своих войск за границей, чтобы получить возможность сбивать объекты над Украиной без согласования с НАТО и Евросоюзом, сообщает МК со ссылкой на публикацию Euractiv.

Соответствующий закон ранее требовал одобрения со стороны НАТО, ЕС и страны, на которой действуют польские силы. В поправках 2022 года говорилось, что возможности военных ограничены даже в случае миротворческих операций, борьбы с терроризмом или эвакуации граждан.

Правящая коалиция решила в ускоренном порядке отменить эти ограничения. Таким образом, военные смогут принимать решения оперативнее и действовать по принципу "сначала стреляй, потом спрашивай". Это, уточняется в публикации, увеличит их мобильность и скорость реагирования на угрозы.

Ранее американские журналисты писали, что Альянс окажется в затруднительном положении, если решит создать бесполетную зону над Украиной. В частности, неспособность остановить российские БПЛА показала бы бессилие НАТО, а их перехват быстро истощит запасы дорогостоящих ракет.

Позже российский посол в Париже Алексей Мешков предостерег страны Альянса от попыток сбивать российские самолеты из-за якобы нарушения воздушного пространства ЕС. По его словам, подобный инцидент может вызвать войну между НАТО и РФ.

