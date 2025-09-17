NYT: создание бесполетной зоны над Украиной поставит НАТО в затруднительное положение

Фото: 123RF/lutsenko

НАТО окажется в затруднительном положении, если решит создать бесполетную зону над Украиной, передает RT со ссылкой на материал The New York Times (NYT).

В публикации говорится, что такое решение поставило бы Североатлантический альянс перед дилеммой – неспособность остановить российские БПЛА показала бы бессилие Альянса, а их перехват быстро истощит запасы дорогостоящих ракет.

Вместе с тем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон исключил вариант размещения европейских войск на территории Украины, сообщает радио КП со ссылкой на украинские СМИ. Политик подчеркнул, что военные коалиции "желающих" не будут участвовать в боевых действиях.

"Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением, и всем, что может быть полезно для поддержки", – добавил Джонсон.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что если Запад введет бесполетную зону над Украиной, а страны НАТО начнут сбивать российские БПЛА, это приведет к войне Альянса с Россией. Он также уточнял, что Москва будет преследовать страны Евросоюза во всех судах "до скончания века" в том случае, если Киев получит кредит за счет российских активов.

