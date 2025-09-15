Форма поиска по сайту

15 сентября, 11:11

Политика
Медведев: удары НАТО по БПЛА над Украиной станут войной с Россией

Фото: kremlin.ru

Нанесение ударов по российским БПЛА со стороны НАТО над территорией Украины будет означать вступление Альянса в прямую войну. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании "бесполетной зоны над Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией", – приводит слова политика RT.

Медведев обратил внимание на необходимость называть вещи своими именами.

Он также подчеркнул, что Россия будет преследовать страны Евросоюза во всех судах "до скончания века" в том случае, если власти Украины получат кредит за счет российских активов.

"Без погашения требований к ним по исковой или приобретательной давности, а также без давности привлечения к уголовной ответственности за международные преступления", – уточнил политик.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс запускает операцию "Восточный страж" для усиления обороны на восточном фланге. Решение было принято после инцидента с беспилотниками в Польше. В ходе данных мероприятий также будет отработано использование дронов.

В свою очередь, французский политик Флориан Филиппо считает, что западные страны хотят начать полномасштабный военный конфликт с Россией из-за инцидента с БПЛА в Польше.

