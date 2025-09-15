Каллас назвала безрассудной эскалацией появление БПЛА над Румынией

Фото: ТАСС/EPA/EMIL NICOLAI HELMS

Появление беспилотника над территорией Румынии является безрассудной эскалацией и нарушением суверенитета этой страны. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Она утверждает, что дрон якобы принадлежал России. Политик также подчеркнула, что нарушение воздушного пространства Румынии является недопустимым и угрожает региональной безопасности.

"Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности. Мы солидарны с Румынией. Я поддерживаю тесный контакт с румынским правительством", – написала Каллас в соцсети X.

По данным министерства нацобороны Румынии, воздушное пространство страны было нарушено беспилотником на короткое время вечером 13 сентября. При этом устройство не представляло непосредственной угрозы безопасности населению.

На фоне случившегося МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Олега Лишева. В ведомстве также заявили, что намерены выразить протест Москве. При этом в МИД не предоставили никаких доказательств, указывающих на принадлежность БПЛА России.