Захарова назвала новость о "предупреждении" Европы в адрес РФ русофобской фантазией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новость о якобы имевшем место предупреждении Европы в адрес России о готовности сбивать российские военные самолеты – фантазия в угоду русофобии, сообщила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее агентство Bloomberg утверждало, что Западная Европа предупредила Россию о готовности отвечать в "полную силу" на возможные случаи вторжения в свое воздушное пространство. Как уточняли журналисты, такая позиция была доведена до сведения РФ во время "напряженной встречи в Москве", которая якобы прошла в российском дипведомстве.

"Знаете, я видела это, но я вообще не понимаю, о чем идет речь. Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства", – сказала дипломат.

Захарова отметила, что не знает, что это была за "встреча", поэтому прокомментировать такое невозможно. Представитель ведомства считает, что подобная новость была выпущена для развития темы "русофобской, агрессивной, ненормальной риторики западноевропейцев".

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность. Он отметил, что страны военно-политического блока также могут сбивать самолеты РФ, если те будут угрожать местной гражданской инфраструктуре или населению.