Генсек НАТО Рютте призвал Альянс нарастить свою обороноспособность

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс должен нарастить свою обороноспособность и уже это делает. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

Рютте также заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они будут угрожать местной гражданской инфраструктуре или населению.

"Я могу заверить вас, что у наших военных есть все полномочия и старшие начальники, чтобы сделать то, что необходимо, в том числе проявить настоящую жесткость и при необходимости убрать эти самолеты", – подчеркнул он.

Генсек НАТО также призвал усилить давление на те государства Альянса, которые покупают российскую нефть. В частности, он выделил Турцию, Венгрию и Словакию. По словам Рютте, они могут найти как нефть, так и газ в других частях мира.

Ранее глава НАТО пообещал обеспечить бесперебойную передачу Украине американского оружия, за которое будут платить союзники. При этом он выразил уверенность в том, что эти поставки будут организованы вместе с санкциями, которые введут против России.

Президент США Дональд Трамп также заявлял, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство. Тем не менее лидер США воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников.