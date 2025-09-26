Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Заявления о том, что Запад может начать сбивать российские военные самолеты, являются провокацией, сказал военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов Москве 24.

Специалист объяснил, что этого не должно происходить по международному праву. В случае когда самолет нарушил воздушное пространство, но не ведет огонь, в воздух поднимаются дежурные воздушные средства.





Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Заявления, которые звучат, – это провокация и нежелание соблюдать международное законодательство.

Он также обратил внимание на недавний инцидент с БПЛА на территории Польши. По словам Кнутова, у одного из беспилотников "нос" был замотан скотчем, что может говорить о том, что ранее дрон был сбит и поврежден. Позднее его могли собрать, восстановить и использовать по назначению.

"В данном случае я полагаю, что Украина так и сделала, убрав боевую часть. Не представляю, чтобы в России выпускали дроны с замотанным "носом". Но это как раз и выдало, что они летели не из РФ. Это провокация была рассчитана на вмешательство США и НАТО, но не прошло", – пояснил Кнутов.

Второй провокацией, по его словам, стала ситуация с российскими МиГ-31, которые якобы находились в воздушном пространстве Эстонии в течение 12 минут. Кнутов отметил, что есть дежурная группа истребителей НАТО, которой нужно около 5 минут, чтобы перехватить самолеты и показать, что они нарушили границу. Для этого используются определенные сигналы, например покачивания крыльями и международные частоты.

"Однако в Евросоюзе в качестве доказательств просто нарисовали карту и не предоставили данные по контролю радиолокационных станций. Распечатка этого занимает секунды, и в этом нет ничего секретного. Но нам эти документы не предоставляют, и истерия раскручивается", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил и про "истерию" с квадрокоптерами в Норвегии и Дании. Кнутов обратил внимание, что они не залетят на такую дальность. Помимо этого, есть радиолокационные станции, которые показывают, откуда прилетели и куда улетели дроны, однако эту информацию также не предоставляют.

По мнению эксперта, это сделано, чтобы внушить президенту США Дональду Трампу, что Россия "злая", чтобы американский лидер изменил свою политику, "развернулся" к НАТО и пошел на создание бесполетной зоны над Украиной.



(президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского появляется возможность встретиться с Трампом, генсеком НАТО (Марком. – Прим. ред.) Рютте и рассказать, какая Россия злая.

Юрий Кнутов военный эксперт, историк войск ПВО Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила после первых случаев с дронами в Польше, что 6 миллиардов евро будут вложены на создание "стены дронов". То есть деньги надо чем-то оправдать. И после заявления сразу появляются несколько причин на это – Эстония, Норвегия, Дания. И все это происходит накануне Ассамблеи ООН, потому что уЗеленского появляется возможность встретиться с Трампом, генсеком НАТОРютте и рассказать, какая Россия злая.

Он добавил, что эти провокации были сделаны, чтобы вернуть США в "антироссийский клуб", причем на условиях, когда американское оружие поставляется бесплатно. В перспективе это могло бы привести к перебросу войск НАТО на Украину.

"К счастью, этого всего не произошло, потому что Трамп оказался не таким глупым человеком. В общем Украина и НАТО – мастера провокаций, и в данным случае мы с этим сталкиваемся", – заключил эксперт.

Ранее страны G7 обвинили Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Государства ЕС напомнили о недавних инцидентах в Эстонии, Польше и Румынии, назвав их неприемлемыми. При этом доказательств причастности России страны не привели.

Трамп на это говорил, что НАТО может сбивать российские самолеты, если они войдут в их воздушное пространство, но воздержался от прямого ответа, когда его спросили, поддержит ли он усилия союзников.

По информации СМИ, европейские дипломаты уже предупредили Кремль, что Альянс готов ответить на нарушения всеми силами.

