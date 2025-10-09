Форма поиска по сайту

09 октября, 16:08

ЕП принял резолюцию, призывающую сбивать самолеты РФ в небе над Европой

Фото: 123RF/eagle2308

Европарламент принял резолюцию о мерах, которые должны предприниматься в случае нарушения Россией воздушного пространства стран Евросоюза. Документ был опубликован на сайте ЕП, сообщает RT.

Уточняется, что резолюция носит рекомендательный характер. В ней говорится, что страны – члены ЕС могут предпринимать действия при любых нарушениях их воздушного пространства, в том числе уничтожать угрозы.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает возможность "смягчить ограничения" для пилотов истребителей, чтобы те могли открывать огонь по "воздушным целям" из РФ, залетевшим в воздушное пространство Альянса. Более того, военно-политический блок изучает возможность размещения боевых БПЛА вдоль границы с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал такие заявления НАТО глупыми. По его мнению, так действовать нельзя, "соседи так не работают".

