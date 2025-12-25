Форма поиска по сайту

25 декабря, 15:27

Город

Активисты из Матушкина передали в госпитали более 3,5 тонны гуманитарной помощи

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Команда волонтеров, в которую входят общественные советники главы управы района Матушкино и местные жители, доставила в госпитали Москвы и Подмосковья свыше 3,5 тонны гуманитарной помощи почти за 3 года, передает портал мэра и правительства столицы.

По его данным, отправку грузов организуют ежемесячно. За одно посещение обычно доставляют около 100 килограммов необходимых вещей, однако в некоторых случаях вес может доходить до 500 килограммов.

Помимо доставки гумпомощи, добровольцы общаются с участниками специальной военной операции (СВО), стремясь оказать им моральную поддержку.

В частности, 24 декабря в один из госпиталей привезли посылку с подарками к Новому году – продуктами, носками, связанными участницами сообщества, и другими нужными вещами. На Масленицу волонтеры совместно с активистами "Молодой Гвардии" Зеленоградского административного округа (ЗелАО) и молодежной палаты испекли и передали в госпиталь партию блинов.

Сообщество, объединяющее порядка 50 человек, было создано в Матушкине в феврале 2023 года. Недавно группа была удостоена звания лауреата конкурса "Столичные истории", главной целью которого является поощрение граждан и организаций, оказывающих безвозмездную помощь участникам СВО и мирным жителям новых территорий России. Зеленоградский коллектив успешно преодолел двухэтапный отбор, на который прислали более 1,3 тысячи заявок.

Все желающие присоединиться к команде и поучаствовать в сборе гуманитарной помощи могут принести ее в музей "Матушкино", расположенный в Зеленограде, в корпусе 161. Более подробную информацию о деятельности волонтеров и контактах для связи можно найти на официальном сайте управы района Матушкино ЗелАО.

Общественные советники – это инициативные и неравнодушные жители столицы. Уже более 10 лет они вносят вклад в жизнь города, помогают соседям, реализуют собственные проекты, проводят мастер-классы, спортивные занятия, организуют групповые экскурсии и занимаются благотворительной деятельностью. Советники выполняют важную роль связующего звена между населением и органами исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в двух парках Западного административного округа (ЗАО) в рамках проекта "Зима в Москве" проходят мастер-классы, на которых детей и взрослых учат делать полезные вещи для участников СВО. Например, в детском парке "Фили" гостям показывают, как изготавливать нашлемники, а в парке "Никулино" юные москвичи пишут письма с пожеланиями бойцам.

В павильонах "Фабрика подарков" продолжается сбор помощи участникам СВО

